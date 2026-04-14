Новый снайперский комплекс оснастили ИИ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новый роботизированный снайперский комплекс «Двойник» будет работать с искусственным интеллектом.
Об этом сообщили в компании «Лобаев Армс».
«Двойник» действует как при помощи системы дистанционного управления, так и в режиме высокой автономности, когда искусственный интеллект берет на себя большинство расчетов и функций. Так же «Двойник» можно использовать стационарно или устанавливать на мобильные платформы, например на НРТК «Курьер». При этом он показывает отличную точность стрельбы — 0,2 угловой минуты.
У комплекса электрифицированы затвор и спусковой механизм: перезарядка происходит после того, как пуля покидает ствол, а темп стрельбы задает оператор. «Двойник» выпускается в нескольких калибрах: 5,56×45 мм, 7,62×51 мм, 6,5 мм Creedmoor и 6,5×47 мм Lapua.
