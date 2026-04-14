Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый снайперский комплекс оснастили ИИ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новый роботизированный снайперский комплекс «Двойник» будет работать с искусственным интеллектом.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новый роботизированный снайперский комплекс «Двойник» будет работать с искусственным интеллектом.

Об этом сообщили в компании «Лобаев Армс».

«Двойник» действует как при помощи системы дистанционного управления, так и в режиме высокой автономности, когда искусственный интеллект берет на себя большинство расчетов и функций. Так же «Двойник» можно использовать стационарно или устанавливать на мобильные платформы, например на НРТК «Курьер». При этом он показывает отличную точность стрельбы — 0,2 угловой минуты.

У комплекса электрифицированы затвор и спусковой механизм: перезарядка происходит после того, как пуля покидает ствол, а темп стрельбы задает оператор. «Двойник» выпускается в нескольких калибрах: 5,56×45 мм, 7,62×51 мм, 6,5 мм Creedmoor и 6,5×47 мм Lapua.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

16+