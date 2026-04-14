Глава МИД Японии пожаловался на холод на встрече G7

«Даже министр иностранных дел Германии, сидевший рядом со мной, говорил, что холодно, так что условия были довольно суровые», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Встреча состоялась в монастыре на родине министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро. Несмотря на неудобства, японский министр подчеркнул, что переговоры состоялись в атмосфере «очень откровенного обмена мнениями». Стороны смогли согласовать позиции по ключевым вопросам, к которым относится ситуация вокруг Ирана и безопасность судоходства в Ормузском проливе.
«Я считаю, что достижение согласия по ключевым вопросам, включая принятие такого заявления, имело большое значение», — заявил министр.
Американские военные приступили к блокаде Ормузского пролива. Она начала действовать в 10:00 по восточному времени (17:00 мск) 13 апреля.
Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морской флот Ирана «лежит на дне моря». Полностью уничтожены, по его словам, 158 кораблей. При этом американские военные не поразили так называемые «быстрые ударные корабли» Ирана, поскольку не считали их серьезной угрозой.
11 апреля в Исламабаде завершились переговоры США и Ирана по вопросу урегулирования конфликта. Стороны не пришли к соглашению. Трамп при этом написал, что встреча «прошла хорошо» и большинство вопросов были согласованы, нерешенным остался только вопрос о ядерной программе.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.