Муниципальным чиновникам в Волгограде ужесточат проверку доходов

В Волгоградской области готовятся ужесточить правила проверки доходов для муниципальных чиновников. Соответствующий законопроект рассмотрел профильный комитет областной думы под председательством Татьяны Распутиной.
Суть изменений проста: теперь сведения о доходах и расходах потребуется предоставлять не только при назначении или избрании на должность, но и при совершении крупных сделок. Под новые требования попадут кандидаты на пост главы муниципального образования, руководители и аудиторы контрольно-счетных органов.
Кроме того, правила затронут действующих муниципальных депутатов, глав образований, председателей и их заместителей в контрольно-счетных органах, а также тех, кто временно исполняет полномочия главы муниципалитета.
Еще один важный момент: для анализа и проверки предоставленных сведений планируют использовать государственную информационную систему противодействия коррупции «Посейдон». Это не просто база данных, а инструмент, который помогает выявлять несоответствия и скрытые доходы.
Татьяна Распутина подчеркнула: цель изменений — сделать контроль за доходами не формальной ежегодной отчетностью, а реально работающим механизмом для выявления и предотвращения нарушений.
Если законопроект примут, проверять чиновников станут тщательнее, а скрыть лишнее будет сложнее.
