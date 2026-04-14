На бывшего зампреда ЦБ Алексашенко составили протокол о дискредитации ВС

На бывшего первого заместителя главы Банка России и экс-замминистра финансов Сергея Алексашенко (внесен Минюстом в реестр иноагентов) составили административный протокол по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Документ поступил в Симоновский районный суд Москвы 13 апреля. Дата судебного заседания пока не назначена.
РБК обратился за комментарием к Сергею Алексашенко.
Сергей Алексашенко занимал пост первого зампреда ЦБ в 1995—1998 годах. При его участии формировался рынок государственных краткосрочных облигаций (ГКО), который окончился дефолтом 1998 года. В 2013 году он уехал из России.
В ноябре 2023 года МВД объявило в розыск бывшего зампреда ЦБ. Перед этим комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России просила Генпрокуратуру проверить деятельность Алексашенко и экономиста Сергея Гуриева (также признан иноагентом) на предмет госизмены. Поводом стало их участие в рабочей группе Стэнфордского университета (признан в России нежелательной организацией), которая занимается разработкой санкций против России.
В октябре прошлого года ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов). В числе фигурантов дела спецслужба также называла Алексашенко. Ходорковский был одним из инициаторов создания «Антивоенного комитета России» (признан в России нежелательной организацией, а также террористической и запрещен) после начала военных действий на Украине.
«Есть враги страны внутри станы, есть враги страны за рубежом. Они занимаются враждебной деятельностью, и наше специальное ведомство принимает необходимые меры, которые считает целесообразными», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дело против Ходорковского.
