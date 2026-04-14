На бывшего зампреда ЦБ Алексашенко составили протокол о дискредитации ВС

В октябре прошлого года ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов). В числе фигурантов дела спецслужба также называла Алексашенко. Ходорковский был одним из инициаторов создания «Антивоенного комитета России» (признан в России нежелательной организацией, а также террористической и запрещен) после начала военных действий на Украине.