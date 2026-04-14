Песков заявил, что переговоры пойдут иначе из-за успехов ВС России

Продвижение российских войск в зоне военной операции приведет к тому, что переговоры между Россией и Украиной о завершении конфликта пойдут иначе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ИС «Вести».

Источник: РБК

Продвижение российских войск в зоне военной операции приведет к тому, что переговоры между Россией и Украиной о завершении конфликта пойдут иначе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ИС «Вести».

«В Киеве отдают себе отчет в том, что по мере продвижения, по мере того как положительная для нас динамика начинает доминировать, и переговоры будут идти по-другому», — сказал Песков.

При этом неформальные и конфиденциальные контакты по Украине продолжаются, заявлял ранее Песков. По его словам, Россия долгое время не видела перспектив для возобновления полноценного диалога из-за занятости США другими вопросами.

Перед этим Песков заявил, что Россия ждет возобновления трехсторонних переговоров по решению конфликта на Украине. Однако США, которые также участвуют в переговорах, заняты иранским вопросом.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше