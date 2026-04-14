Зеленский пообещал завершить ремонт «Дружбы» до конца апреля

Ремонт трубопровода «Дружба» будет завершен до конца апреля, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцем, видео опубликовал офис президента Украины на YouTube-канале.
По словам Зеленского, ремонт будет осуществлен «не полностью, но достаточно, чтобы функционировать». «Все резервуары не будут отремонтированы, это долгий процесс, но вопрос в другом. Способен ли он [трубопровод] функционировать? Да», — заявил президент.
