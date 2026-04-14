Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский пообещал завершить ремонт «Дружбы» до конца апреля

Ремонт трубопровода «Дружба» будет завершен до конца апреля, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцем, видео опубликовал офис президента Украины на YouTube-канале.

Источник: РБК

По словам Зеленского, ремонт будет осуществлен «не полностью, но достаточно, чтобы функционировать». «Все резервуары не будут отремонтированы, это долгий процесс, но вопрос в другом. Способен ли он [трубопровод] функционировать? Да», — заявил президент.

Материал дополняется.