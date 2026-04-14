Лукашенко признался, что не знает, к чему готовить белорусов из-за действий сильных мира сего

Лукашенко не знает, к чему готовить белорусов из-за действий сильных мира сего.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко не знает, к чему готовить белорусов из-за действий сильных мира сего. Подробности сообщает БелТА.

Глава республики на совещании по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области сказал о необходимости мобилизоваться, чтобы пережить сложное время.

— Притом непонятное время. Я как президент не знаю, к чему вас готовить, — обратил внимание президент Беларуси.

По его словам, в стране работают, чтобы жить. И речь здесь идет не про «выжить», уточнил Александр Лукашенко, а именно про «жить». Также глава республики дал прогноз:

— А что дальше? А дальше никто не знает, что произойдет, что там выкинут сильные мира сего.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Беларусь готовится к войне, но сделал уточнение.

Тем временем Лукашенко сказал, кто должен быть в постоянной боевой готовности в Беларуси.

Также глава государства призвал научить белорусских военнослужащих воевать.

