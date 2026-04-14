Лукашенко признался, что не знает, к чему готовить белорусов из-за действий сильных мира сего

Президент Беларуси Александр Лукашенко не знает, к чему готовить белорусов из-за действий сильных мира сего. Подробности сообщает БелТА.
Глава республики на совещании по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области сказал о необходимости мобилизоваться, чтобы пережить сложное время.
— Притом непонятное время. Я как президент не знаю, к чему вас готовить, — обратил внимание президент Беларуси.
По его словам, в стране работают, чтобы жить. И речь здесь идет не про «выжить», уточнил Александр Лукашенко, а именно про «жить». Также глава республики дал прогноз:
— А что дальше? А дальше никто не знает, что произойдет, что там выкинут сильные мира сего.
