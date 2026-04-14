France 24: вице-президент США Вэнс провалил две «сделки» на прошлой неделе

В воскресенье покидая Пакистан после 21-часового переговорного «марафона», 41-летний Вэнс выглядел измученным — ему не удалось достичь соглашения с Тегераном о прекращении войны, против которой он кулуарно выступал. На краткой пресс-конференции в Исламабаде Вэнс сообщил «плохие новости», ответив всего на три вопроса журналистов перед вылетом в США.
Однако перед его приземлением на родине появились и другие плохие новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, с которым Вэнс на прошлой неделе выступал на одной сцене в Будапеште, потерпел оглушительное поражение на парламентских выборах.
Будучи одним из самых ярых сторонников крайне правых партий в Европе, Вэнс был идеальным человеком, чтобы поддержать Орбана.
Это первая серьезная неудача Вашингтона по поддержке европейских правых сил, подчеркивает France 24.
В понедельник Вэнс попытался оправдаться за оба провала, говорится в статье. В отношении Венгрии он сказал, что его визит в Будапешт «не был плохой поездкой и стоит поддержать людей, даже если невозможно выиграть каждый забег».
Мы поехали не потому, что ожидали, что он (Орбан) одержит победу на выборах. Мы пошли на это, потому что считали, что так будет правильно.
В Пакистане Вэнс столкнулся с более сложной задачей. Он выстраивал свой политический бренд на идее антиинтервенционизма (военное и политическое невмешательство во внутренние дела других стран и международные конфликты. — Прим. ред.) и был одним из самых ярых противников войны в Иране в кабинете Трампа.
Разочарование Вэнса было очевидным, когда он обратился к средствам массовой информации после переговоров в Исламабаде: «Мы возвращаемся в США так и не придя к соглашению». Но уже в понедельник Вэнс неожиданно представил ситуацию в более позитивном свете.
Я бы не сказал, что все пошло наперекосяк. Я даже думаю, что все прошло правильно. Мы добились большого прогресса.
Вице-президент отметил, что теперь «мяч на стороне Ирана», не исключив дальнейшие переговоры.
Неясно, как повлияют эти два провала на политические амбиции Вэнса и его стремление выдвинуть свою кандидатуру от Республиканской партии на пост президента США на выборах 2028 года, отмечает издание. Но риски для Вэнса велики: его должность повышает узнаваемость потенциального кандидата, но также может привязать его к политике уходящего президента, которая в случае Трампа становится все более непопулярной.