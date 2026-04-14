Экс-премьер Польши Моравецкий предстанет перед судом по делу о коррупции

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предстанет перед судом по обвинению в хищении средств из польского государственного агентства стратегических резервов (RARS). Об этом сообщил портал Onet.
По его данным, из агентства, которое Моравецкий курировал лично, были выведены несколько сот миллионов злотых. Деньги поступали в компании под управлением близких к экс-премьеру людей посредством закупок низкокачественных товаров по завышенным ценам.
В Евросоюзе жалуются на сопротивление национальных властей и европейских институтов борьбе с коррупцией. В марте главный европрокурор Лаура Кевеши заявила, что высокопоставленный чиновник посоветовал ей смягчить публичные заявления о масштабах коррупции и мошенничества. Кроме того, по словам Кешеви, прокуроры регулярно сталкиваются с нехваткой ресурсов и институциональным сопротивлением.
