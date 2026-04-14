WSJ назвала страну, которая давит на США для деблокады пролива у Ирана

Как пишет WSJ, экспортеры энергоносителей из стран Персидского залива опасаются, что Иран может пойти на ответную эскалацию и перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, являющийся основным маршрутом для экспорта нефти из региона в текущих условиях. Саудовская Аравия, которая только недавно смогла восстановить экспорт нефти до довоенного уровня (около 7 млн баррелей в день), могла бы столкнуться с угрозой и для этих поставок, если бы был закрыт и обходной путь через Красное море.