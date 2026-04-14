WSJ назвала страну, которая давит на США для деблокады пролива у Ирана

Саудовская Аравия оказывает давление на США для снятия объявленной ими блокады Ормузского пролива, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников из арабских стран.
Эр-Рияд и некоторые другие региональные державы (какие именно — не уточняется) также убеждает Соединенные Штаты вернуться за стол переговоров с Ираном, пишет издание. По данным источников, они и Саудовская Аравия опасаются, что блокада Ормузского пролива американскими ВМС может еще больше усугубить ситуацию на Ближнем Востоке и нарушить судоходство по другим важным морским путям.
Как пишет WSJ, экспортеры энергоносителей из стран Персидского залива опасаются, что Иран может пойти на ответную эскалацию и перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, являющийся основным маршрутом для экспорта нефти из региона в текущих условиях. Саудовская Аравия, которая только недавно смогла восстановить экспорт нефти до довоенного уровня (около 7 млн баррелей в день), могла бы столкнуться с угрозой и для этих поставок, если бы был закрыт и обходной путь через Красное море.
Район прохода в Баб-эль-Мандебский пролив, омывающий берега Эритреи, Джибути и Йемена и связывающий Красное море и Аденский залив Аравийского моря, контролирует не Иран, а его союзники — йеменские хуситы. По словам арабских чиновников, Иран Тегеран уже давит на группировку, добиваясь от нее закрытия возможности прохода через артерию.
«Если Иран действительно хочет закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то хуситы — очевидный партнер для этого, и их реакция на конфликт в Газе демонстрирует, что они обладают необходимыми для этого возможностями», — сказал WSJ эксперт по Йемену и научный сотрудник аналитического центра New America в Вашингтоне Адам Барон.
Издание отмечает также, что иранское информационное агентство Tasnim, близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), недавно выпустило сообщение, в котором утверждалось, что Иран может пойти на закрытие Баб-эль-Мандебского пролива.
Tasnim в конце марта писало со ссылкой на иранский военный источник, что Тегеран может создать реальную угрозу для Баб-эль-Мандебского пролива в случае военного вторжения на свои территории, в том числе на острова. 13 апреля Tasnim выпустило новое сообщение, где говорилось, что, если президент США Дональд Трамп предпримет действия в отношении Ормузского пролива, «он также потеряет Баб-эль-Мандебский пролив».
«[Это] приведет к еще большим и более дорогостоящим проблемам в области энергетических и торговых потоков в этом регионе», — предупредил осведомленный источник агентства.
Трамп после того, как переговоры с Ираном в Исламабаде 11 апреля завершились без сделки, объявил о блокаде Ормузского пролива. Тегеран в ответ заявил, что она «обречена на провал».
Баб-эль-Мандебский пролив расположен между Йеменом и Эритреей, он соединяет Аденский залив с Красным морем. Его длина — около 115 км, ширина — 26−32 км, средняя глубина — 150 м. С 1869 года Баб-эль-Мандебский пролив служит южными воротами в Суэцкий канал, через который осуществляется 10−12% мировой морской торговли и порядка 30% мировых контейнерных перевозок (ежегодно канал и пролив проходят порядка 20 тыс. судов).