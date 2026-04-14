КПРФ в соцсетях рассказала о голосовании против «бесполезной структуры»

При этом в ходе самого заседания Заксобрания во вторник коммунисты никак не прокомментировали закон, который представлял министр финансов Виктор Порембский. Также не были озвучены итоги голосования. Кроме того, отвечая на вопрос депутата Олега Урбанюка, министр пояснил, что создавать организацию пока не планируется. «Пока мы не планируем создавать такую организацию. Мы предоставляем грант некоммерческой организации “Институт современного образования” уже несколько лет, и они достойным образом выполняют эту функцию и реализуют мероприятие. Ну вот такое право мы заложили в законопроект, предлагаем поддержать эту норму», — сказал Порембский. От представителей КПРФ очно заявлений или вопросов не поступало.