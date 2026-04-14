В Китае внезапно отправили в отставку замминистра иностранных дел

Государственный совет КНР освободил от должности заместителя министра иностранных дел страны Сунь Вэйдуна, сообщает китайское агентство «Синьхуа».
По какой причине уволили Сунь Вэйдуна — не уточняется. Однако на сайте МИДа страница, на которой можно было ознакомиться с его биографией, больше недоступна.
Также согласно последней информации дипведомства, 13 марта замглавы МИДа встретился с послами Малайзии и Брунея в Китае. Это последние сообщения о Сунь Вэйдуне на сайте МИДа.
Сунь Вэйдун занимал пост заместителя министра иностранных дел Китая с 15 ноября 2022 года. Ранее он занимал должности чрезвычайного и полномочного посла КНР в Индии, директора департамента по внешнеполитическому планированию МИД КНР и чрезвычайного и полномочного посла КНР в Пакистане.
Кроме того, в отставку отправили заместителя главы государственного управления железных дорог КНР Ань Лушина. Его пост займет Чжао Вэньфан.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что за последние три года председатель КНР Си Цзиньпин отстранил от должности пять из шести высокопоставленных военных чиновников, которых сам и назначил, включая генерала Чжан Юся — своего близкого союзника и друга детства. Его подозревают в «серьезных нарушениях партийной дисциплины и государственного закона», включая коррупцию и утечку секретных данных.