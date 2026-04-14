В Китае внезапно отправили в отставку замминистра иностранных дел

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что за последние три года председатель КНР Си Цзиньпин отстранил от должности пять из шести высокопоставленных военных чиновников, которых сам и назначил, включая генерала Чжан Юся — своего близкого союзника и друга детства. Его подозревают в «серьезных нарушениях партийной дисциплины и государственного закона», включая коррупцию и утечку секретных данных.