Мелони ответила на призыв отложить запрет российского СПГ в ЕС

На прошлой неделе Financial Times (FT) писала, что Евросоюз нарастил импорт российского СПГ на фоне энергетического кризиса на Ближнем Востоке. В первом квартале текущего года поставки с «Ямал СПГ» в страны Евросоюза выросли до 5 млн т (+17% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го). Из них 1,8 млн т было поставлено в марте. По подсчетам экологической организации Urgewald, на которую ссылается FT, страны ЕС потратили на этот газ около €2,88 млрд. FT указала, что рост импорта из России произошел на фоне сокращения поставок катарского СПГ после ударов по объектам нефтегазовой компании QatarEnergy — крупнейшего производителя СПГ в мире.