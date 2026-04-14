Мелони ответила на призыв отложить запрет российского СПГ в ЕС

Глава Eni — одной из крупнейших нефтегазовых компаний Европы — предложил отложить запрет на импорт СПГ из России. Итальянский премьер с ним не согласилась. Запрет вступит в силу в 2027 году.

Источник: РБК

Евросоюзу не стоит отказываться от санкций против российского газа, несмотря на тяжелое состояние мировых энергетических рынков, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая в кулуарах конференции Vinitaly в Вероне, передает La Repubblica.

Так премьер-министр прокомментировала слова генерального директора итальянской нефтегазовой компании Еni Клаудио Дескальци о необходимости приостановить запрет российского СПГ на фоне энергокризиса из-за войны на Ближнем Востоке.

«Дескальци — оператор сектора, и у него, безусловно, есть обязанность излагать проблемы так, как он их видит», — сказала Мелони.

Премьер добавила, что необходимо продолжать работать над мирными переговорами с Ираном, стабилизировать ситуацию и вновь открыть Ормузский пролив. «Очевидно, что это важно не только для топлива, но и для удобрений, еще одного ключевого элемента в секторе, который мы сегодня обсуждаем», — отметила она.

Глава Eni ранее предлагал приостановить запрет, который вступает в силу 1 января 2027 года, на поставку 20 млрд куб. м СПГ (сжиженного природного газа) из России. Чтобы не усугублять дисбаланс спроса и предложения в Европе из-за сокращения поставок газа с Ближнего Востока, Европа заменит 6,5 млрд куб. м газа из Катара поставками из Анголы, Нигерии, Конго и США, пояснил Дескальци.

Европа, отметил гендиректор компании, потребляет около 60 млн т авиатоплива, 35% которого импортирует, и теперь нужно понять, где его найти и по какой цене. Дескальци также предупредил о возможной нехватке дизеля: на 600 заправках топливо закончилось. «Это наша вина, потому что мы держали цены слишком низкими», — пояснил он, добавив, что такая ситуация — потенциальная проблема.

В феврале вступило в силу постановление о полном запрете импорта российского газа в ЕС. Поставки СПГ будут запрещены с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.

В начале 2022 года 40% газа Италия получала из России, к прошлому июлю ей удалось сократить долю до 25%. Уже в апреле 2023 года в правительстве говорили, что доля России упала почти до 10%, и о «преодолении зависимости от Москвы в этом вопросе».

На прошлой неделе Financial Times (FT) писала, что Евросоюз нарастил импорт российского СПГ на фоне энергетического кризиса на Ближнем Востоке. В первом квартале текущего года поставки с «Ямал СПГ» в страны Евросоюза выросли до 5 млн т (+17% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го). Из них 1,8 млн т было поставлено в марте. По подсчетам экологической организации Urgewald, на которую ссылается FT, страны ЕС потратили на этот газ около €2,88 млрд. FT указала, что рост импорта из России произошел на фоне сокращения поставок катарского СПГ после ударов по объектам нефтегазовой компании QatarEnergy — крупнейшего производителя СПГ в мире.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с Европой по поставкам нефти и газа, но «нужны какие-то сигналы от них, что они тоже хотят работать». Однако он не исключал уход с европейского газового рынка до новых ограничений ЕС, поскольку закрепление на других газовых рынках может быть выгоднее. Москва считает западные ограничения незаконными.

