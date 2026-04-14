Эксперт раскрыл, может ли ЕС заставить Мадьяра навредить России

Эксперт считает, что будущий премьер-министр Венгрии займет отличную от Виктора Орбана позицию — не будет открыто конфликтовать с ЕС, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По словам собеседника NEWS.ru, торговые отношения с Россией Венгрия под руководством Мадьяра не прекратит.
«Для него сейчас ключевой вопрос — замороженные ЕС €35 млрд, которые должна была получить Венгрия во времена пандемии в рамках европейских фондов поддержки. Там претензии были, что юридическая система Будапешта реформирована Орбаном в противоречии якобы с европейским законодательством. Сейчас Мадьяр сделает всё, чтобы эти деньги разморозить», — уточнил Светов.
Политолог добавил, что для получения субсидий из Евросоюза Мадьяр пойдет на любые шаги, в том числе проголосует за введение нового пакета санкций в отношении России и другие решения Брюсселя, направленные против Москвы.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Петера Мадьяра о готовности к сотрудничеству с Россией, но прагматичному. Пресс-секретарь президента России уточнил, что Москва, выстраивая взаимоотношения с новым правительством Венгрии, будет ориентироваться на новые шаги кабмина Мадьяра.