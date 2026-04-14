Эксперт раскрыл, может ли ЕС заставить Мадьяра навредить России

Петер Мадьяр, лидер партии «Тиса», победившей на парламентских выборах в Венгрии, может причинить ущерб России своими решениями, действуя по указке Евросоюза. Политик согласится вредить Москве, чтобы получить субсидии ЕС. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Юрий Светов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт считает, что будущий премьер-министр Венгрии займет отличную от Виктора Орбана позицию — не будет открыто конфликтовать с ЕС, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По словам собеседника NEWS.ru, торговые отношения с Россией Венгрия под руководством Мадьяра не прекратит.

«Для него сейчас ключевой вопрос — замороженные ЕС €35 млрд, которые должна была получить Венгрия во времена пандемии в рамках европейских фондов поддержки. Там претензии были, что юридическая система Будапешта реформирована Орбаном в противоречии якобы с европейским законодательством. Сейчас Мадьяр сделает всё, чтобы эти деньги разморозить», — уточнил Светов.

Политолог добавил, что для получения субсидий из Евросоюза Мадьяр пойдет на любые шаги, в том числе проголосует за введение нового пакета санкций в отношении России и другие решения Брюсселя, направленные против Москвы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Петера Мадьяра о готовности к сотрудничеству с Россией, но прагматичному. Пресс-секретарь президента России уточнил, что Москва, выстраивая взаимоотношения с новым правительством Венгрии, будет ориентироваться на новые шаги кабмина Мадьяра.

Узнать больше по теме
Биография Петера Мадьяра
Петер Мадьяр — венгерский политик и общественный деятель, получивший широкую известность в 2026 году после победы на парламентских выборах Венгрии. Его фигура долгое время была заметной в оппозиционной повестке страны: детали биографии Мадьяра — в этом материале.
Читать дальше