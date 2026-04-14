Филиппины попросили США продлить разрешение на покупку российской нефти

Как пишет Bloomberg, Филиппины обеспечивают все свои потребности в нефти за счет импорта с Ближнего Востока. После объявления правительством страны чрезвычайного положения в энергетике страна начала вести переговоры с другими странами, чтобы найти альтернативные источники. В настоящий момент помимо России Филиппины ведут диалог об этом с Японией, Китаем, Южной Кореей и Индией.