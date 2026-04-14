Филиппины попросили США продлить разрешение на покупку российской нефти

Власти Филиппин обратились к США с просьбой продлить разрешение на закупку российской нефти и нефтепродуктов, заявила глава Министерства энергетики страны Шарон Гарин.
«Мы ожидаем ответа, но мы положительно настроены», — приводит ее слова Reuters. Посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес также отметил, что Маниле «почти наверняка» удастся получить разрешение Вашингтона, как только власти США получат от Филиппин точные данные о сроках и объемах поставок.
Приостановка санкций на закупку российской нефти нужна Филиппинам, «чтобы было больше вариантов», добавила Гарин. Стране необходима диверсификация в области энергоресурсов, считает она.
В марте единственный нефтеперерабатывающий завод Филиппин Petron Corp. закупил 2,48 млн барр. сырой нефти из России в поиске альтернативных поставщиков на фоне войны в Иране. Покупки охарактеризовали как «крайне необходимые». Ожидается, что этого сырья хватит до июня 2026 года.
Как пишет Bloomberg, Филиппины обеспечивают все свои потребности в нефти за счет импорта с Ближнего Востока. После объявления правительством страны чрезвычайного положения в энергетике страна начала вести переговоры с другими странами, чтобы найти альтернативные источники. В настоящий момент помимо России Филиппины ведут диалог об этом с Японией, Китаем, Южной Кореей и Индией.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.