Госдума одобрила временное смягчение налоговых условий для малого бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении пакет поправок в Налоговый кодекс, смягчающих последствия налоговой реформы для индивидуальных предпринимателей (ИП) и малого бизнеса на упрощенной (УСН) и патентной системах налогообложения, передает «Интерфакс».
В базе нижней палаты парламента законопроект пока числится одобренным только во втором чтении.
Согласно принятым изменениям, для ИП, которые утратили право применять патентную систему с 1 января 2026 года, продлевается срок подачи уведомления о переходе на УСН — до 1 июня 2026 года.
По общим правилам уведомление о переходе с патента на УСН подается до 31 декабря года, предшествующего переходу. Однако часть предпринимателей, применявших патент в декабре 2025 года, лишилась права на него с 1 января 2026-го из-за превышения лимита доходов за 2025 год — 20 млн руб. и не успела подать уведомление в установленный срок.
Продление срока позволит таким предпринимателям сохранить возможность перейти на УСН. При этом переход будет считаться совершенным с 1 января 2026 года, даже если уведомление будет подано позднее — до 1 июня 2026 года, пояснил замминистра финансов Алексей Сазанов.
Как отметили в Минфине, изменения позволят взвешенно подойти к выбору системы налогообложения и постепенно перестроиться к новым правилам.
В начале марта ведомство внесло в правительство поправки в Налоговый кодекс с целью обеспечить малому и среднему бизнесу «плавную адаптацию» к новым правилам по НДС.
В ноябре 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом: с 60 млн до 20 млн руб. в 2026 году, до 15 млн — в 2027-м и до 10 млн руб. — в 2028-м. В Минфине связывали меру с борьбой с дроблением бизнеса и схемами минимизации налогов.
Необходимость переходного периода обсуждалась ранее на совещании у президента — глава государства тогда поддержал идею и подчеркнул важность упрощения отчетности и информационной поддержки предпринимателей.
