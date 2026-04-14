FT рассказала об «отравленной чаше» Трампа для Вэнса в виде Ирана

Отправка вице-президента США Джей Ди Вэнса на переговоры с Ираном, вероятно, с самого начала обрекла их на провал, говорят эксперты и бывшие высокопоставленные чиновники, опрошенные газетой Financial Times (FT).
Такое мнение, в частности, высказал Фил Гордон, бывший советник по национальной безопасности вице-президента Камалы Харрис. По его словам, а также по мнению других специалистов по внешней политике, нереалистично было ожидать, что вице-президент добьется полноценного соглашения в первом раунде переговоров с Ираном.
«Ни один здравомыслящий человек не ожидал бы соглашения между США и Ираном за один день переговоров», — сказал Гордон.
Источник среди американских чиновников отметил, что американская делегация отправилась в Пакистан с ожиданиями, что встречи будут краткими и только подготовят почву для будущих переговоров. Однако из-за того, что группу возглавил Вэнс, делегация приобрела высокий статус и встреча воспринималась как серьезный этап переговоров.
Роль Вэнса как главы американской делегации, в которую также входили спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер, поставила его в неловкое положение, поскольку он долгое время выступал против военного вмешательства США в дела за рубежом, отмечает FT.
«Иран действительно может быть отравленной чашей для Вэнса. Но если он действительно решит эту проблему, это значительно приблизит его к президентству», — считает Курт Миллс, исполнительный директор журнала The American Conservative.
Выражение «отравленная чаша» (или «чаша с ядом») используется как метафора дара или предложения, которое кажется заманчивым, но несет в себе гибель или скрытую угрозу.
Как отмечает FT, такой «чашей» для Вэнса оказались не только переговоры с Ираном, но и провал на выборах в Венгрии партии ФИДЕС, возглавляемой действующим премьером Виктором Орбаном.
«Мы, безусловно, знали, что существует очень большая вероятность того, что Виктор проиграет эти выборы», — сказал Вэнс накануне в эфире телеканала Fox News. Вице-президент отметил, что в глазах американской администрации действующий премьер — один из немногих европейских лидеров, готовых «противостоять бюрократии в Брюсселе, которая очень плохо повлияла на США».
Вэнс, в 2019 году принявший католицизм, одновременно наблюдал за обострением в выходные конфликта между президентом США Дональдом Трампом и папой римским Львом XIV. Поводом стала критика последним боевых действий в Иране. Вэнс в этом контексте призвал Ватикан держаться подальше от американской политики и «заниматься вопросами морали».
FT отмечает также, что в отсутствие в США вице-президента Трамп посетил бой UFC в компании госсекретаря Марко Рубио. Последний считается ключевым соперником Вэнса в борьбе за влияние внутри движения MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»). The Wall Street Journal писала, что Трамп в последнее время активно присматривается как к госсекретарю, так и к вице-президенту как к потенциальным преемникам.