FT рассказала об «отравленной чаше» Трампа для Вэнса в виде Ирана

FT отмечает также, что в отсутствие в США вице-президента Трамп посетил бой UFC в компании госсекретаря Марко Рубио. Последний считается ключевым соперником Вэнса в борьбе за влияние внутри движения MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»). The Wall Street Journal писала, что Трамп в последнее время активно присматривается как к госсекретарю, так и к вице-президенту как к потенциальным преемникам.