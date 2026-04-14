Бюджет 2026: первые коррективы

Комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике рассмотрел законопроект о внесении изменений в областной бюджет 2026−2028 годов.
Проект закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области “Об областном бюджете Новосибирской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов” депутатам представил заместитель Председателя Правительства — министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко. Главный финансист начал с основных бюджетных задач, которые переходят в силу своей незавершённости с 2025 года и оцениваются в 6 371,3 млн рублей (оплата государственных и муниципальных контрактов, строительство школы в Новосибирске по концессионному соглашению и поликлиники в Новосибирске по соглашению ГЧП). Далее — уточняются расходы дорожного фонда с учетом итогов 2025 года, когда, как отметил министр, регион не добрал по двум главным доходным источникам — акцизам на нефтепродукты и штрафам за нарушение правил безопасности дорожного движения. Также законопроектом предусматривается уточнение инфраструктурных проектов, реализуемых за счет списания ⅔ задолженности по бюджетным кредитам.
Как отметил Виталий Голубенко, четвертая задача — выполнение мероприятий по созданию полигонов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в рамках Указа Президента РФ от 07.05.2024 года № 309. Помимо крупных полигонов Правобережного и Левобережного, средства предусматриваются на проектирование межрайонных полигонов в Каргатском, Кыштовском и Баганском районах. «Предусматриваются средства и на решение непредвиденно возникшей в текущем году задачи, связанной с поддержкой владельцев изъятых животных и муниципальных образований в зонах ликвидации эпизоотических очагов. Сумма оценивается в 798 млн рублей», — прокомментировал министр.
Говоря об основных источниках финансирования задач, глава Минфина отметил, что «собственные доходы здесь не присутствуют, уже третий год потенциал региона по собственным доходам снижается». Таким образом, источники — это переходящие остатки собственных средств бюджета 3 191,5 млн рублей, уточнение потребностей главных распорядителей бюджетных средств (2 931,1 млн рублей), а также возможность сокращения расходов на обслуживание государственного долга, прежде всего, в силу решения Банка России по снижению ключевой ставки (2893,8 млн руб.). А также остатки средств, возвращенных в 2026 году, потребность в которых муниципальными образованиями и учреждениями не подтверждена (920,1 млн руб.).
В числе принятых дополнительных решений министр назвал внутреннее перераспределение лимитов по расселению граждан из ветхого аварийного жилья между муниципальными образованиями, средства на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Северное и школы в селе Репьево. Также принято чисто техническое решение об уменьшении субсидии городу Новосибирску в 2026 году на водоснабжение и водоотведение в размере 1 037,7 млн рублей: город эту субсидию уже получил в декабре 2025 года.
Таким образом, доходы областного бюджета 2026 года предлагается увеличить на 993,2 млн рублей до 326 608 млн рублей, расходы — на 3 148,8 млн рублей до 373 054,1 млн рублей. «Дефицит увеличивается до 46,4 миллиардов рублей, но это увеличение исключительно за счёт незаёмных источников финансирования», — уточнил Виталий Голубенко.
В ходе обсуждения депутаты обратили внимание на 900 млн рублей, которые вернулись в областной бюджет неиспользованные муниципальными образованиями.
«900 млн на 35 муниципальных районов, округов и городских округов — цифра вполне рабочая, которая по совокупности, может накопиться к концу года на счетах всей бюджетной системы в силу экономии и других обстоятельств», — пояснил министр.
Заместитель председателя комитета Елена Тырина озвучила решение: рекомендовать Правительству региона скорректировать в сторону увеличения прогнозные доходы дорожного фонда Новосибирской области на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов с учётом планового роста количества установленных автоматических пунктов весогабаритного контроля в Новосибирской области. Предусмотреть в 2026—2027 годах финансирование проекта по внедрению информационной системы раскрытия государственных регистрационных знаков с применением искусственного интеллекта в целях выявления транспортных средств, проезжающих автоматические пункты весогабаритного контроля со скрытыми регистрационными номерами. Рекомендовать комитету Законодательного Собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности внести на рассмотрение сессии Законодательного Собрания проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в закон об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» для принятия в первом чтении.
