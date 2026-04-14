Бюджет 2026: первые коррективы

Проект закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области “Об областном бюджете Новосибирской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов” депутатам представил заместитель Председателя Правительства — министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко. Главный финансист начал с основных бюджетных задач, которые переходят в силу своей незавершённости с 2025 года и оцениваются в 6 371,3 млн рублей (оплата государственных и муниципальных контрактов, строительство школы в Новосибирске по концессионному соглашению и поликлиники в Новосибирске по соглашению ГЧП). Далее — уточняются расходы дорожного фонда с учетом итогов 2025 года, когда, как отметил министр, регион не добрал по двум главным доходным источникам — акцизам на нефтепродукты и штрафам за нарушение правил безопасности дорожного движения. Также законопроектом предусматривается уточнение инфраструктурных проектов, реализуемых за счет списания ⅔ задолженности по бюджетным кредитам.