Страны ЕС не планируют возобновлять обсуждение 20-го пакета санкций

«Насколько я понимаю, пока такой пункт в повестку не включен», — заявил собеседник агентства.
Источник не уточнил, когда в ЕС вернутся к дискуссиям по этой теме, несмотря на поражение партии премьера Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии.
В конце февраля Будапешт заблокировал 20-й пакет антироссийских санкций ЕС и выделение кредита Киеву на 90 миллиардов евро. Это произошло в ответ на приостановку прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Как писала Financial Times, в Брюсселе рассчитывают, что глава партии «Тиса» Петер Мадьяр после победы на выборах в Венгрии снимет вето на эти решения. При этом в марте премьер Словакии Роберт Фицо отмечал, что Братислава не поддержит новые ограничения, если Еврокомиссия в вопросе «Дружбы» будет на стороне Украины.
Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел 19 пакетов рестрикций. С каждым разом Брюсселю становится все сложнее принимать новые ограничения.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.