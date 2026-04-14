Firstpost: Италия приостановила автоматическое продление оборонного соглашения с Израилем

Израиль отверг призывы прекратить атаки на Ливан. В ответ премьер-министр Италии Джорджа Мелони приостановила действие оборонного пакта с Израилем, пишет новостной портал Firstpost.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Правительство в ситуации, в которой мы оказались, приняло решение приостановить автоматическое продление оборонного соглашения с Израилем», — сказала Мелони во вторник на пресс-конференции в Вероне. Это указывает на изменение подхода Рима к оборонным связям в нынешних геополитических условиях.

Издание подчеркивает, что ее заявление прозвучало на следующий день после того, как министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во время визита в Бейрут осудил вторжение Израиля в Ливан. Он назвал почти ежедневные бомбардировки Ливана Израилем «неприемлемыми».

По словам Таяни, он прибыл в Ливан, чтобы «выразить солидарность Италии в связи с неприемлемыми нападениями Израиля на гражданское население». По официальным данным Ливана, в результате израильских атак на страну погибло более 2000 человек и более 6000 получили ранения.

В ответ на действия Италии МИД Израиля заявил: «У нас нет с ними »соглашения о безопасности«. Речь идет о меморандуме о взаимопонимании, подписанном много лет назад. Он никогда не имел никакого реального значения».