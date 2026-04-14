Мерц пообещал не дать ослабить НАТО и анонсировал новые санкции

Фридрих Мерц выступил с заявлением о неприемлемости «ослабления демократии и НАТО», одновременно анонсировав новые антироссийские санкции со стороны Евросоюза. Канцлер связал ужесточение режима с результатами выборов в Венгрии.

Источник: РБК

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с заявлением о том, что страна не примет «ослабления демократии и НАТО», передает ZDFheute. Также он добавил, что Евросоюз запланировал ввести новые антироссийские санкции.

Мерц связал введение новых санкций с поражением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах в однопалатный парламент, прошедших в Венгрии в минувшие выходные. По его словам, санкции усилят давление на Россию, которая должна самостоятельно завершить конфликт на Украине.

По итогам обработки 98,8% бюллетеней стало известно, что победу в выборах в парламент одержала оппозиционная партия «Тиса». Она набрала 53,07% голосов. Орбан будет вынужден оставить должность, которую занимал с 2010 года.

По мнению спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, победа «Тисы» на выборах ускорит распад Евросоюза. Ранее Дмитриев назвал Орбана «одним из немногих голосов мудрости и здравого смысла в Европе».

