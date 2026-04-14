Журналисту «Новой газеты» Олегу Ролдугину предъявили обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации в составе группы лиц (ст. 272 ч. 3 Уголовного кодекса), сообщило издание в телеграм-канале.
Эта же статья фигурировала в материалах судебного заседания на прошлой неделе, после которого журналиста отправили под стражу до 10 мая. Тогда Ролдугин был арестован в качестве подозреваемого.
Журналиста задержали 9 апреля, в день обысков в «Новой газете», которые продолжались 13 часов. Следственные действия проходили в рамках дела о незаконном использовании данных. Как заявили в МВД, в 2025 и 2026 годах на частных ресурсах хранения персональных данных «осуществлены поисковые запросы о получении персональных данных граждан, с использованием которых в дальнейшем размещались статьи в телеграм-каналах».
Материал дополняется.