Дума одобрила проект об использовании армии за рубежом для защиты россиян

Археолога Бутягина, сотрудника Эрмитажа, задержали в Польше по запросу Украины в декабре 2025 года. Ученого обвиняют в проведении незаконных раскопок в Крыму. В марте суд первой инстанции в Варшаве удовлетворил запрос Киева об экстрадиции Бутягина. По украинским законам Бутягину грозит до пяти лет колонии. В России заявляют о рисках для ученого, включая возможное жестокое обращение в случае его передачи украинской стороне. В последний раз ему продлили арест до 1 июня.