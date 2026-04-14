Дума одобрила проект об использовании армии за рубежом для защиты россиян

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, нормы которого разрешают по решению президента использовать вооруженные силы за рубежом для защиты россиян, подвергающихся преследованию, передает корреспондент РБК. За проголосовали 413 депутатов, против и воздержавшихся не было.
Представлявшая законопроект статс-секретарь — замминистра обороны Анна Цивилева подчеркнула, что законопроект направлен на установление правовых оснований защиты граждан России от «уголовного и иного преследования» на территории других государств.
Содокладчик, глава комитета по обороне Андрей Картаполов также отметил, что нормы будут способствовать защите прав российских граждан, а также российских организаций «от иностранных противоправных посягательств». Он отметил, что в США «похожий» закон был принят в США в 2002 году «по мотивам первой [операции] “Бури в пустыне”.
Законопроект, внесенный правительством, позволяет принимать меры по защите россиян, которые были арестованы или удерживаются, подвергаются уголовному или иному преследованию во исполнение решений судов иностранных государств. Его действие распространяется только на действия судов, в которых Россия не участвует и компетенция которых не основана на международном договоре с Россией или на резолюции Совета Безопасности ООН.
Картаполов ранее пояснял, что введение таких норм в законодательство позволит предотвращать ситуации, подобные аресту в Польше российского археолога Александра Бутягина. «Его в Польше задерживают, маринуют в тюрьме и после этого собираются передавать на Украину, где ничего хорошего не ждет», — пояснял он. Депутат подчеркивал, что принятие инициативы не означает автоматического применения военной силы, — сам факт наличия таких полномочий может повлиять на поведение иностранных государств.
Археолога Бутягина, сотрудника Эрмитажа, задержали в Польше по запросу Украины в декабре 2025 года. Ученого обвиняют в проведении незаконных раскопок в Крыму. В марте суд первой инстанции в Варшаве удовлетворил запрос Киева об экстрадиции Бутягина. По украинским законам Бутягину грозит до пяти лет колонии. В России заявляют о рисках для ученого, включая возможное жестокое обращение в случае его передачи украинской стороне. В последний раз ему продлили арест до 1 июня.