Эксперты оценили шансы на успех переговоров Израиля и Ливана

Напомним, Израиль поддержал перемирие с Ираном, однако заявил, что двухнедельное прекращение огня не распространяется на Ливан. Позднее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился начать прямые переговоры с Ливаном о разоружении проиранского шиитского движения «Хезболла» и урегулировании конфликта в ближайшее время.
Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сухов в беседе с Новостями Mail рассказал, что общий фон переговоров ухудшился после того, как 12 апреля стало известно о провале консультаций США и Ирана в Исламабаде. Эксперт отметил, что это привело к росту напряженности во всем регионе и возвращению ЦАХАЛ к режиму подготовки к большой войне.
Израиль рассматривает текущий момент как «окно возможностей» для полного военного разгрома прокси-сил Ирана, что делает его позицию на переговорах максимально жесткой.
Программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров отметил, что у сторон есть шанс договориться, но проблема заключается в позиции «Хезболлы». По его словам, это движение — «полугосударственный актор», который не контролируется ливанским правительством.
В этой связи непонятно, кто будет выполнять требование Израиля разоружить «Хезболлу». Если это будет выполнять Израиль, то по сути это может выглядеть как интервенция со вытекающими последствиями. У ливанских властей нет сил сделать это самостоятельно. Договориться стороны, конечно, могут, но вопрос в том, как комплиментировать на местах те договоренности, к которым они придут.
По мнению аналитика, главным противоречием становится то, что одной из сторон конфликта не будет за столом переговоров.
Стороны заинтересованы в успехе переговоров, однако для достижения действительно функционального соглашения необходима выработка работающих механизмов для предотвращения нарушения его условий, уверена научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Людмила Самарская.
Основной для Израиля вопрос — разоружение «Хезболлы» и прекращение обстрелов его территории. От того, в какой степени это удастся обеспечить, зависит устойчивость любых договоренностей. Пока шансы на устойчивое перемирие не столь высоки, поскольку вопрос о том, какая именно сила окажется в состоянии гарантировать соблюдение его условий, остается открытым.
Ранее сообщалось, что в переговорах между Израилем и Ливаном примет участие госсекретарь США Марко Рубио. По информации Axios, главными темами встречи станут возможности прекращения огня, долгосрочное разоружение «Хезболлы», а также мирное соглашение между странами.