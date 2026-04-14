Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TOI: премьер Израиля Нетаньяху обвинил Европу в слабости

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в понедельник обвинил Европу в «глубокой моральной слабости» и заявил, что теперь Израиль защищает ее.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Нетаньяху сказал, что Европа «страдает от глубокой моральной слабости» и «теряет контроль над своей идентичностью, своими ценностями, своей ответственностью за защиту цивилизации от варварства», пишет израильское издание The Times of Israel.

Европе есть чему поучиться у нас — особенно важному уроку о четком моральном различии между добром и злом, которое в моменты истины требует, чтобы мы шли на войну во имя добра, во имя жизни.

Биньямин Нетаньяху
премьер-министр Израиля

Нетаньяху отметил, что его страна не забывает об этой «вечной ответственности». По его словам, сегодня Израиль вместе с США защищают весь мир, «стоя на переднем крае свободного мира». Он добавил, что Израиль и США нанесли «сокрушительный удар по злобному режиму в Иране», и если бы не они, то иранские ядерные объекты Натанз, Фордо, Исфахан и Парчин «вспоминались бы с вечным ужасом, так же, как концентрационные лагеря Освенцим, Треблинка, Майданек и Собибор».

Несколько часов спустя израильский министр финансов Бецалель Смотрич обрушился на канцлера Германии Фридриха Мерца за то, что тот предостерег Израиль от «фактической аннексии» Западного берега.

Накануне Дня памяти жертв Холокоста канцлер Германии должен склонить голову и тысячу раз извиниться от имени Германии, а не осмеливаться читать нам нравоучения о том, как вести себя в отношении нацистов нашего поколения.

Бецалель Смотрич
министр финансов Израиля