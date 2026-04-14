TOI: премьер Израиля Нетаньяху обвинил Европу в слабости

Европе есть чему поучиться у нас — особенно важному уроку о четком моральном различии между добром и злом, которое в моменты истины требует, чтобы мы шли на войну во имя добра, во имя жизни.
Нетаньяху отметил, что его страна не забывает об этой «вечной ответственности». По его словам, сегодня Израиль вместе с США защищают весь мир, «стоя на переднем крае свободного мира». Он добавил, что Израиль и США нанесли «сокрушительный удар по злобному режиму в Иране», и если бы не они, то иранские ядерные объекты Натанз, Фордо, Исфахан и Парчин «вспоминались бы с вечным ужасом, так же, как концентрационные лагеря Освенцим, Треблинка, Майданек и Собибор».
Несколько часов спустя израильский министр финансов Бецалель Смотрич обрушился на канцлера Германии Фридриха Мерца за то, что тот предостерег Израиль от «фактической аннексии» Западного берега.
Накануне Дня памяти жертв Холокоста канцлер Германии должен склонить голову и тысячу раз извиниться от имени Германии, а не осмеливаться читать нам нравоучения о том, как вести себя в отношении нацистов нашего поколения.