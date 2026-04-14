Дело бывшего челябинского губернатора Юревича рассмотрят в Москве

Уголовное дело в отношении экс-губернатора Челябинской области и основателя агрохолдинга «Макфа» Михаила Юревича и его бывшего советника Александра Москалюка поступило в производство Центрального районного суда Челябинска, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Суд постановил передать дело по подсудности в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Постановление в законную силу не вступило.
В публикации уточнили, что Юревича обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса) и незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Москалюку предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Михаил Юревич был губернатором Челябинской области с апреля 2010-го по январь 2014-го. По версии следствия, занимая этот пост, он получил от представителей дорожных компаний взятку за совершение действий, входящих в его служебные полномочия. Юревичу также вменяют взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко, общая сумма составила 26 млн руб. Кроме того, следствие полагает, что экс-губернатор незаконно приобрел огнестрельное оружие, которое впоследствии хранил у себя дома.
В марте 2024 года суд арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры, а в мае активы были национализированы. Ведомство посчитало деятельность компании «коррупционной», поскольку Юревич и другой бенефициар, бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, занимались бизнесом, будучи представителями власти. В начале прошлого года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с бывших собственников «Макфы» более 19,7 млрд руб. дивидендов.
В марте 2026-го аукционы по продаже активов Юревича — долей в компаниях «Родник», «Проспект» и ГК «Содействие» общей стоимостью 12 млрд руб. — признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
