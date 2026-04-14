Дело бывшего челябинского губернатора Юревича рассмотрят в Москве

Михаил Юревич был губернатором Челябинской области с апреля 2010-го по январь 2014-го. По версии следствия, занимая этот пост, он получил от представителей дорожных компаний взятку за совершение действий, входящих в его служебные полномочия. Юревичу также вменяют взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко, общая сумма составила 26 млн руб. Кроме того, следствие полагает, что экс-губернатор незаконно приобрел огнестрельное оружие, которое впоследствии хранил у себя дома.