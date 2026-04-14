Урсула фон дер Ляйен поговорила с Петером Мадьяром

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела разговор с избранным премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.
«Венгрия вернулась в самое сердце Европы, где ей всегда и место», — написала она по итогам диалога в Х.
Фон дер Ляйен также добавила, что обсудила приоритетные вопросы с Мадьяром. По ее словам, властям Венгрии следует оперативно взяться за работу, чтобы переориентироваться на общеевропейские ценности.
Ранее глава Еврокомиссии написала, что Венгрия вернулась на «европейский путь», сделав Евросоюз сильнее.
Как сообщил глава «Тисы» Петер Мадьяр, с победой его партии поздравили президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.
До этого он также написал, что получил поздравления от Виктора Орбана. Сам Орбан, выступая перед сторонниками его партии ФИДЕС, назвал результаты выборов «понятными и болезненными».
