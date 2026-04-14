ЕС вместо «Дружбы» предложит Венгрии поставки нефти через Хорватию

Европейский союз предложит новому правительству Венгрии воспользоваться проходящим через Хорватию трубопроводом для поставок сырья вместо нефтепровода «Дружба». Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Венгрии уже поступило предложение использовать трубопровод, проходящий через Хорватию. Предыдущее венгерское правительство не приняло это предложение. Я исхожу из того, что сейчас ситуация в этом отношении изменится, и Венгрия больше не будет стремиться к сближению с Россией», — заявил он в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине.
Мерц заявил, что обсуждать это будут на неформальном саммите Совета ЕС, который пройдет на Кипре через две недели, выразив надежду, что Будапешт будет «принимать столько решений на европейском уровне, сколько возможно».
С конца января Украина приостановила транзит нефти по южной ветке «Дружбы», ведущей в Словакию и Венгрию. В Киеве объяснили ситуацию повреждением трубопровода и продолжающимися ремонтными работами. Сроки возобновления прокачки несколько раз переносились. Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо говорили, что президент Украины Владимир Зеленский отказался провести проверку неисправности на нефтепроводе. Кремль считает шантажом позицию Украины по «Дружбе».
Обвинения Зеленского в намеренной приостановке поставок по «Дружбе» были одним из основных пунктов предвыборной кампании Виктора Орбана. При этом победивший на выборах в Венгрии глава оппозиционной «Тисы» Мадьяр заявил, что готов к прагматичным отношениям с Россией, так как «географию не перечеркнуть» и Будапешт еще некоторое время будет зависеть от Москвы в плане энергоресурсов.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.