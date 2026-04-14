Глава TotalEnergies счел блокаду США Ормузского пролива хуже выплат Ирану

Блокада иранских судов в Ормузском проливе со стороны США создаст больше проблем для рынков, чем платный проход, предложенный Тегераном. Такое мнение высказал глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне, передает Semafor.
«Очевидно, что возобновление работы и свободное движение судов через Ормузский пролив, даже если за это приходится платить кому-либо, имеет основополагающее значение для свободы рынков и мировых рынков», — высказался глава TotalEnergies.
По словам Пуянне, если пролив будет вновь открыт, «все может вернуться в норму» в течение трех месяцев, учитывая, что энергетическая инфраструктура региона в основном не была повреждена. Однако, подчеркнул он, если произойдет эскалация в войне и США атакуют энергетическую инфраструктуру Ирана, что вызовет ответные удары, «масштаб проблемы изменится». «Потому что когда вы разрушаете объекты, это занимает не месяцы, а годы», — добавил он.
Пуянне с оптимизмом относится к переговорам США и Ирана, которые в конце прошлой неделе не достигли мирного соглашения. «Невозможно решить такой сложный вопрос за 21 час», — объяснил глава TotalEnergies. Вместе с тем любое решение по завершению войны «должно обеспечить проход через Ормузский пролив. Невозможно достичь соглашения, если эта угроза сохраняется».
Вашингтон после провала переговоров с Ираном в Исламабаде от 11 апреля объявил о блокаде Ормузского пролива. Американский президент Дональд Трамп заявил, что ВМС США будут чинить препятствия любым судам, пытающимся войти в Ормузский пролив или покинуть его, а также искать и задерживать корабли, заплатившие Ирану за проход по проливу.
Иран после начала американо-израильской операции в конце февраля сам начал блокаду Ормузского пролива. Это привело к резкому росту цен на энергоносители в мире. Цена нефти марки Brent неоднократно поднималась выше $100 за баррель.
The Wall Street Journal писала, что Саудовская Аравия и другие региональные экспортеры (о ком идет речь, газета не уточняла) давят на Соединенные Штаты для деблокады Ормузского пролива. По данным источников, они опасаются, что Иран может пойти на ответную эскалацию и перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, являющийся основным маршрутом для экспорта нефти из региона в текущих условиях.
Пролив контролирует не Иран, но он может подтолкнуть своих союзников — йеменских хуситов — перекрыть проход через него, сообщили чиновники из арабских стран. 13 апреля иранское агентство Tasnim, близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), выпустило не первое сообщение с предупреждением, согласно которому Тегеран действительно может пойти на закрытие Баб-эль-Мандебского пролива.
Из-за блокады Ормузского пролива компании фиксируют рост цен на морские, воздушные и железнодорожные перевозки, его закрытие для судоходства привело к изменению логистических маршрутов и задержкам поставок в Россию, говорили опрошенные РБК руководители организаций.
«Мы ожидаем новый скачок цен в индустрии в конце апреля. И произойдет это, когда пройдет инерция от последствий нехватки гелия и других ископаемых, которые необходимы для производства микросхем», — отмечал соучредитель компании «Сервер АйСити» Сергей Миневич. Проблемы испытывает и автомобильный рынок, сообщил основатель E.N.Cars Евгений Забелин.