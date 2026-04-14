«Единая Россия» предложила смягчить требования законопроекта об ИИ

14 апреля на базе исполкома «Единой России» прошел совет по инновационному и технологическому развитию с участием министра цифрового развития, массовых связей и коммуникаций Максута Шадаева, сообщили РБК в пресс-службе «Единой России».
В рамках мероприятия обсуждался законопроект об искусственном интеллекте, который сейчас разрабатывается в правительстве. Совет предложил в него ряд поправок. Правительство разместило рабочий вариант законопроекта «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации» на официальном портале нормативных актов 18 марта.
Сейчас текст проходит стадию обсуждения. В частности, законопроектом предлагается создать реестр доверенных моделей искусственного интеллекта. Только они в случае принятия законопроекта в этой версии будут допущены до применения в государственных информационных системах и на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, принадлежащих госорганам и госучреждениям и предприятиям.
Совет «Единой России» предлагает изменить эту норму. Там считают, что применение исключительно «доверенных» моделей нужно ограничить «конкретными случаями». «Например, это ситуации, когда речь идет о работе с чувствительными данными, принятии автономных решений или реализации социально значимых функций. Это позволит снизить административную нагрузку и учитывать реальные сценарии применения технологий», — поясняет источник РБК в партии, знакомый с ходом обсуждения.
В версии законопроекта, разработанного Минцифры, также указано, что лицо, осуществляющее продажу товаров и оказание услуг с использованием технологий ИИ без участия человека обязано информировать покупателей и потребителей услуг о применении искусственного интеллекта. В совете ЕР также считают эту норму в текущем виде слишком жесткой. Там предлагают определить конкретные критерии, когда подобное информирование необходимо. Их должно определить и закрепить правительство.
Аналогичный подход предлагается и для контента, сгенерированного с помощью искусственного интеллекта. В версии законопроекта от Минцифры указано, что владелец сервиса ИИ должен обеспечивать предупреждение о применении таких технологий при создании аудио и визуального информационного материала или контента. Оно должно размещаться прямо внутри сгенерированного материала. В совете считают, что подобная обязательная маркировка должна применяться только в отдельных случаях (например, для потенциально чувствительного или вводящего в заблуждение контента). Определение критериев таких случаев тоже предлагается оставить за правительством. Базовым вариантом такого предупреждения может быть машиночитаемая маркировка, без обязательных визуальных плашек, считают в совете.
Также в совете считают, что за правительством надо закрепить полномочия по определению уполномоченных органов, которые будут отвечать за регулирование применения ИИ в различных сферах экономики, и смягчить требования к так называемым суверенным и национальным моделям ИИ. В текущей версии законопроекта предлагается закрепить, что под это определение попадают только те модели ИИ, все стадии разработки и обучения которых осуществлялись на территории России и гражданами России. В совете считают, что ключевым критерием должно являться российское юридическое лицо — разработчик и его контроль над моделью.
Кроме того, в совете предлагают закрепить возможность обучения отечественных моделей ИИ на государственных данных. Порядок доступа к ним должен определяться правительством, считают в совете.
Источник РБК в совете говорит, что данные предложения уже прошли обсуждение с ведущими российскими технологическими компаниями и с правительством и их обещали учесть.
«Мы провели большую работу вместе с представителями правительства и экспертами. Результатом стали наши рекомендации к законопроекту об искусственном интеллекте. Инициативы отражают консолидированную позицию профессионального сообщества. Мы исходим из того, что регулирование должно быть стимулирующим: минимум барьеров — максимум возможностей для развития отечественных технологий и обеспечения технологического суверенитета», — заявил на заседании совета его исполнительный директор Илья Семин.
Совет по инновационному и технологическому развитию «Единой России» был создан по инициативе Ильи Медведева (сына председателя партии Дмитрия Медведева). Он является его секретарем. Позицию председателя совета занимает гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.