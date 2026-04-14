Грузия депортировала нескольких белорусов, запретив им въезд в страну. Подробности ТАСС сообщили в департаменте миграции Министерства внутренних дел Грузии.
Сотрудниками ведомства за последние дни были депортированы 78 иностранных граждан, среди которых есть и белорусы. В частности, из Грузии выслали граждан России, Индии, Египта, Турции, Азербайджана, Китая и других стран.
Депортированным лицам был запрещен въезд в страну.
В последнее время в Грузии проводится активная борьба с нелегальными мигрантами. В частности, парламент принял решение об ужесточении миграционного законодательства, упростил процедуры депортации и обыска мигрантов.