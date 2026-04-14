Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузия депортировала нескольких белорусов, запретив им въезд в страну

Департамент миграции МВД Грузии принял решение о депортации белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Грузия депортировала нескольких белорусов, запретив им въезд в страну. Подробности ТАСС сообщили в департаменте миграции Министерства внутренних дел Грузии.

Сотрудниками ведомства за последние дни были депортированы 78 иностранных граждан, среди которых есть и белорусы. В частности, из Грузии выслали граждан России, Индии, Египта, Турции, Азербайджана, Китая и других стран.

Депортированным лицам был запрещен въезд в страну.

В последнее время в Грузии проводится активная борьба с нелегальными мигрантами. В частности, парламент принял решение об ужесточении миграционного законодательства, упростил процедуры депортации и обыска мигрантов.