Спикер парламента Армении заявил, что страна не будет воевать с Россией

Армения не собирается воевать с Россией, а будет решать с ней все вопросы и «двигаться вперед», заявил спикер парламента страны Ален Симонян журналистам в здании Национального собрания, передает News.am.
«Мы не представляем никакой угрозы для России и не собираемся ею быть. Такого намерения нет. Есть некоторые вопросы, но подобные вопросы существуют между всеми странами», — сказал он.
Симонян добавил, что если российские чиновники не понимают, при каких условиях Армения будет оставаться в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), то с ними нужно поговорить. Он напомнил, как экс-президента Армении Сержа Саргсяна «подтолкнули» к вступлению в Таможенный союз после переговоров с ЕС, и он вступил.
В начале апреля Симонян заявил, что Ереван начнет процедуру выхода из ОДКБ и ЕАЭС, если Москва примет решение повысить цены на поставляемый в республику российский газ. Тем не менее спикер парламента подчеркнул, что до повышения цен вряд ли дойдет после прошедших двусторонних переговоров. «Я знаю, что состоялся очень хороший, эффективный разговор между главами двух стран», — добавил Симонян.
1 апреля президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский президент предупредил, что Армения не сможет одновременно находиться в ЕС и ЕАЭС. «Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами. Но это должно быть очевидно, должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано», — заявил Путин, назвав это вопросом чисто экономического характера.
На внутренний рынок Армении газ поставляет «Газпром Армения» — стопроцентная дочерняя структура «Газпрома». За первое полугодие 2025 года объем поставок составил 1,2 млрд куб. м. Основной маршрут — газопровод Северный Кавказ — Закавказье (612 км, введен в 1988 году), идущий из России через Грузию с проектной мощностью 1,8 млрд куб. м в год.
4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». Заместитель министра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян уточнил, что сам по себе законопроект не является заявкой на членство в ЕС. «Тем не менее это отражает стремление граждан Армении вывести партнерство с ЕС на новый уровень и соответствует сбалансированной внешней политике», — сказал он.
