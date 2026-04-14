Прокурор запросил почти 10 лет колонии заочно для актера Смольянинова

В ходе прений сторон в Басманном районном суде Москвы прокурор попросила признать актера Артура Смольянинова (признан Минюстом иноагентом) виновным в распространении фейков о российской армии и заочно приговорить его к 9 годам и 10 месяцам колонии общего режима. Об этом РБК сообщила его адвокат Алена Савельева.