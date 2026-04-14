Прокурор запросил почти 10 лет колонии заочно для актера Смольянинова

В ходе прений сторон в Басманном районном суде Москвы прокурор попросила признать актера Артура Смольянинова (признан Минюстом иноагентом) виновным в распространении фейков о российской армии и заочно приговорить его к 9 годам и 10 месяцам колонии общего режима. Об этом РБК сообщила его адвокат Алена Савельева.
Смольянинову вменяют п. «б», «д» ч. 2 ст 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об армии совершенное группой лиц по мотивам политической ненависти). Уголовное дело в отношении актера поручил возбудить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Тогда в пресс-службе ведомства сообщили, что поводом стало интервью «одному из западных изданий». Как стало известно позже, речь шла о «Новой газете Европа» (признана в России нежелательной организацией).
Материал дополняется.