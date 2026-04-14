На реконструкцию ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону направят 900 млн рублей

Работы начнутся в апреле после окончания отопительного сезона.

На реконструкцию ростовской ТЭЦ-2 направят 900 млн рублей. Об этом сообщил глава донской столицы Александр Скрябин в своих соцсетях.

По словам градоначальника, в ходе работ будет реконструировано оборудование 1 и 2 энергоблоков. Приступить к этому процессу намерены уже в апрели — сразу после того, как закончится отопительный сезон.

Скрябин добавил, что вопросы теплоснабжения требуют повышенного внимания со стороны властей.

Напомним, 15 декабря прошлого года на ростовской ТЭЦ-2 произошла серьёзная авария, из-за которой почти 1,4 тыс. человек остались без отопления и горячей воды.