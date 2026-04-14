Путин утвердил состав Общественной палаты

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил состав членов Общественной палаты России. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Указ вступил в силу со дня его подписания — 11 апреля.

В состав Общественной палаты, в частности, вошли певица Диана Гурцкая, председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом Василий Легойда, писатель Сергей Лукьяненко, председатель ассоциации «Народный фермер» сыровар Олег Сирота, заместитель главы Буддийской традиционной сангхи России Даши-Нима Содномдоржиев и другие.

Общественная палата насчитывает 172 человека: 40 назначаются президентом, 89 делегируются общественными палатами регионов, еще 43 — общественными объединениями и НКО. Палата работает три года.

Общественная палата является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие граждан, общественных объединений с органами власти. Основные функции включают учет потребностей граждан, защиту их прав, осуществление общественного контроля за деятельностью властей, проведение экспертизы законопроектов и поддержка гражданских инициатив.

Материал дополняется.