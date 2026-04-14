Лукашенко призвал чиновников мобилизоваться в «сложные времена»

Источник: РБК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников мобилизоваться, чтобы «пережить это сложное время». Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития юго-востока Могилевской области.

«Надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время. Причем, непонятное время», — сказал Лукашенко, его слова приводит «Пул Первого».

Белорусский лидер отметил, что знает, к чему готовить чиновников, для которых актуальным лозунгом должна стать фраза «работаем, чтобы жить». При этом он подчеркнул, что речь идет о жизни, а не о выживании.

«А что дальше? А дальше никто не знает, что там выкинут сильные мира сего», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что прежде всего необходимо создать устойчивую экономику и наладить производство.

«Будет экономика — будут граждане жить нормально. Впереди — экономика, производство. Будет производство — будут люди работать, зарплата, будут люди лучше жить. А у нас иждивенчество очень сильно развито», — добавил он.

В июле 2025 года Лукашенко говорил о том, что Белоруссии необходима «военная мобилизация», для того чтобы избежать проблем с экономикой страны. По его словам, ближайшие два года будут «очень сложными и напряженными», в связи с чем давление и требование к работе «будут только повышаться». Он также отметил, что проводить мобилизацию приходится не только во время войны, но и в мирное время.

