Путин утвердил состав Общественной палаты

«В соответствии с федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ “Об общественной палате Российской Федерации” постановляю: утвердить членами Общественной палаты Российской Федерации следующих лиц», — говорится в документе.
В прошлый раз состав ОП меняли в апреле 2023 года. Тогда изменилась четверть списка членов палаты, в которую входят 172 человека.
Ранее Владимир Путин назначил в новый состав Центризбиркома (ЦИК) пять членов. Сделано это было в связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии. В их число вошли председатель ЦИК Элла Памфилова, члены комиссии Антон Лопатин, Игорь Борисов, секретарь Наталья Бударина.