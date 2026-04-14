Политолог оценил сроки урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Американский президент Дональд Трамп может заниматься урегулированием конфликта с Ираном в течение семи месяцев. Затем его Республиканская партия рискует проиграть демократам на выборах в Конгресс, что затруднит реализацию военной кампании. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По словам эксперта, военное противостояние между Ираном и США не затянется на годы, потому что сам Дональд Трамп в этом не заинтересован.

«Он не вечен. На него давят приближающиеся внутренние выборы в Конгресс США. Время на принятие решений по Ирану у него есть до ноября. Иначе не исключено, что демократы ждут своей победы, чтобы объявить ему импичмент», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Кошкин отметил, что в случае победы Демократической партии Трампу будет сложно урегулировать конфликт с Ираном на своих условиях. Эксперт добавил, что пока все внимание Белого дома приковано к Исламской Республике, поэтому Вашингтон не будет заниматься переговорами по украинскому кризису.

Политолог уточнил, что США уже четыре раза объявляли о своей победе над Тегераном, чтобы повлиять на цены на нефть и на газ. Кошкин напомнил, что переговоры американцев и иранцев в Пакистане оказались безрезультатными. Таким образом, утверждения США о достижениях целей не соответствует действительности.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник рассказало о перспективе проведения очередного раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Исламабаде. По данным издания, встреча может быть назначена до конца этой недели.

