NYT узнала о согласии Ирана прекратить обогащение урана на пять лет

США требуют от Ирана прекратить обогащение урана на 20 лет, но тот согласен на срок до пяти лет, выяснила NYT. Трампа в феврале не устроило это предложение.

Источник: РБК

Иран выразил готовность приостановить обогащение урана на срок до пяти лет, однако администрация президента США Дональда Трампа настаивает на 20 годах, пишет The New York Times со ссылкой на иранских и американских.

чиновников.

По словам собеседников, Вашингтон и Тегеран обменялись предложениями о приостановке иранской ядерной программы, но все еще не пришли к согласию по поводу продолжительности сделки.

В ходе переговоров в Пакистане в минувшие выходные Соединенные Штаты потребовали от Ирана прекратить обогащение урана на 20 лет. Тегеран в официальном ответе, направленном в понедельник, 13 апреля, заявил, что согласен на срок до пяти лет, сообщили два высокопоставленных иранских чиновника и один американский. Иран выдвигал «очень похожее» предложение во время переговоров в феврале, спустя несколько дней после получения этого варианта президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале бомбардировок, отмечает издание.

О том, что американцы в ходе переговоров в Исламабаде предложили иранцам ввести 20-летний мораторий на обогащение урана, но те настаивают на более коротком сроке, писало ранее издание Axios.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что Вашингтон добился «значительного прогресса» на переговорах с Тегераном и сейчас «мяч на стороне Ирана». Будущее переговоров он связал с гибкостью иранской стороны.

США, по его словам, очень четко обозначили свои красные линии. Среди условий сделки Вэнс упомянул вывоз обогащенного урана из Ирана и твердые обязательства Тегерана, что тот не будет разрабатывать ядерное оружие.

«Будут ли у нас дальнейшие переговоры, достигнем ли мы в конечном итоге соглашения, я действительно думаю, что мяч на стороне Ирана, потому что мы многое предложили», — подчеркнул вице-президент.

Новый раунд переговоров между США и Ирана может состояться уже на этой неделе в Исламабаде, сообщили источники Reuters. По данным The Atlantic, они могут пройти 16 апреля.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше