NYT узнала о согласии Ирана прекратить обогащение урана на пять лет

В ходе переговоров в Пакистане в минувшие выходные Соединенные Штаты потребовали от Ирана прекратить обогащение урана на 20 лет. Тегеран в официальном ответе, направленном в понедельник, 13 апреля, заявил, что согласен на срок до пяти лет, сообщили два высокопоставленных иранских чиновника и один американский. Иран выдвигал «очень похожее» предложение во время переговоров в феврале, спустя несколько дней после получения этого варианта президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале бомбардировок, отмечает издание.