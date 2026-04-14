14 военных кораблей США прибыли в Аравийское море

11 апреля атомный авианосец Abraham Lincoln в сопровождении еще двух кораблей находился на окраине Оманского залива, в 200 км к югу от побережья Ирана. C начала конфликта на Ближнем Востоке атомные авианосцы еще не подходили так близко к территории Исламской Республики.