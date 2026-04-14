14 военных кораблей США прибыли в Аравийское море

В Аравийское море дислоцированы 14 кораблей ВМС США, включая ударную группу с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln во главе, следует из сводки Военно-морского института Соединенных штатов (USNI).
13 апреля, в день начала блокады Ормузского пролива Вашингтоном, в Аравийском море находилась авианосная ударная группа, в которую входят авианосец USS Abraham Lincoln, а также эсминцы USS Spruance и USS Petersen. Там же находится десантная группа, состоящая из корабля USS Tripoli, десантного транспортного дока USS New Orleans и десантного корабля-дока USS Rushmore.
Помимо ударной и десантной групп в Аравийском море независимо друг от друга стоят еще восемь эсминцев, включая USS Murphy, который вместе с Peterson 11 апреля прошел через Ормузский пролив в рамках миссии по разминированию. К военно-морским силам в регионе скоро присоединится авианосец USS George HW Bush, передает USNI.
11 апреля атомный авианосец Abraham Lincoln в сопровождении еще двух кораблей находился на окраине Оманского залива, в 200 км к югу от побережья Ирана. C начала конфликта на Ближнем Востоке атомные авианосцы еще не подходили так близко к территории Исламской Республики.
Тегеран пообещал встретить «решительным сопротивлением» любую попытку вражеского флота пройти через Ормузский пролив.
