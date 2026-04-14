Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина и Германия подписали десять соглашений о сотрудничестве

Украина и Германия заключили десять соглашений о сотрудничестве в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в Берлин.

Источник: РБК

Украина и Германия заключили десять соглашений о сотрудничестве в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в Берлин. Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня у нас особая и значимая встреча с [канцлером Германии] Фридрихом Мерцем. Мы говорили о том, как сделать наши усилия еще более активными и действенными. Сегодня у нас есть новые соглашения о сотрудничестве — в общей сложности десять соглашений», — написал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Берлин является лидером по поддержке Киева. По его словам, среди европейских стран Германия занимает первое место в оказании помощи в сфере обороны страны.

Украинский президент добавил, что перед началом переговоров лидерам представили семь типов беспилотников, производимых на совместных предприятиях Украины и Германии.

Как уточнил министр обороны Украины Михаил Федоров, стороны согласовали пакет соглашений о сотрудничестве на общую сумму €4 млрд. Он отметил, что соглашения направлены на укрепление ПВО страны, разработку системы глубокого удара и производство дронов.

Так, Германия профинансирует контракт на поставку нескольких сотен ракет Patriot и 36 пусковых установок IRIS-T. Кроме того, на создание систем дальнего радиуса действия Берлин направит €300 млн. Наконец, будет запущено совместное производство 5 тыс. беспилотников, действующих на основе искусственного интеллекта.

Ранее Федоров также сообщил, что Испания и Бельгия согласились выделить Украине по €1 млрд военной помощи в 2026 году. По его словам, Брюссель также решил передать Киеву дополнительные истребители F-16 и запчасти к имеющимся самолетам.

Россия осуждает любые военные поставки Украине. Кремль подчеркивал, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», чтобы отодвинуть украинскую военную инфраструктуру на безопасное расстояние от российских границ.

