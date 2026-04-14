Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лихачев рассказал о «блестящей» работе персонала ЗАЭС после обстрела ЛЭП

Персонал Запорожской АЭС оперативно подключил станцию к электроснабжению от мобильных источников после потери соединения с линией электропередачи «Ферросплавная-1», которая попала под обстрел.

Источник: РБК

Персонал Запорожской АЭС оперативно подключил станцию к электроснабжению от мобильных источников после потери соединения с линией электропередачи «Ферросплавная-1», которая попала под обстрел. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Он отметил, что потеря внешнего электроснабжения с «Ферросплавной-1» стала результатом обстрелов ВСУ после пасхального перемирия, которое действовало с 16:00 мск 11 апреля до полуночи 12 апреля.

«Автоматически блестяще сработал персонал, подключив станцию к электроснабжению от мобильных источников, от дежурных дизель-генераторов», — сказал Лихачев (цитата по «РИА Новости»).

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция Европы, с марта 2022 года она находится под контролем России. ЗАЭС расположена в Запорожской области, вошедшей в состав России в октябре 2022 года. Интеграция станции в российскую энергосистему не была завершена — из‑за боевых действий энергоблоки ЗАЭС переведены в режим «холодного останова».

Запорожскую АЭС питают две линии электропередачи — «Ферросплавная-1» и «Днепровская». Последняя была отключена еще 24 марта.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше