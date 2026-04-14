Лихачев рассказал о «блестящей» работе персонала ЗАЭС после обстрела ЛЭП

Персонал Запорожской АЭС оперативно подключил станцию к электроснабжению от мобильных источников после потери соединения с линией электропередачи «Ферросплавная-1», которая попала под обстрел. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Он отметил, что потеря внешнего электроснабжения с «Ферросплавной-1» стала результатом обстрелов ВСУ после пасхального перемирия, которое действовало с 16:00 мск 11 апреля до полуночи 12 апреля.
«Автоматически блестяще сработал персонал, подключив станцию к электроснабжению от мобильных источников, от дежурных дизель-генераторов», — сказал Лихачев (цитата по «РИА Новости»).
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция Европы, с марта 2022 года она находится под контролем России. ЗАЭС расположена в Запорожской области, вошедшей в состав России в октябре 2022 года. Интеграция станции в российскую энергосистему не была завершена — из‑за боевых действий энергоблоки ЗАЭС переведены в режим «холодного останова».
Запорожскую АЭС питают две линии электропередачи — «Ферросплавная-1» и «Днепровская». Последняя была отключена еще 24 марта.
