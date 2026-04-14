В Индонезии сообщили о договоренности о поставках нефти и газа из России

Россия согласилась поставлять сырую нефть и сжиженный нефтяной газ в Индонезию по итогам переговоров на высоком уровне в Москве, сообщил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия.
«Мы добились положительных результатов, включая дополнительные поставки сырой нефти для пополнения наших запасов. Кроме того, мы также сможем обеспечить себя сжиженным газом», — заявил министр, не раскрыв объемы поставок (цитата по Jakarta Globe).
Соглашение было подписано после встречи индонезийского министра с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, которая состоялась в продолжение переговоров между президентом Индонезии Прабово Субианто и президентом России Владимиром Путиным днем ранее.
Вице-президент индонезийской государственной нефтекомпании Pertamina Мухаммад Барон заявил, что компания будет следовать указаниям правительства по закупке нефти из России, передает ANTARA. «В настоящее время этот план все еще находится на правительственном уровне», — сказал он.
При этом компания уделяет приоритетное внимание осмотрительности, соблюдению требований, а также коммерческим и операционным соображениям, добавил Барон. Вопрос совместимости российской нефти с индонезийскими НПЗ будет дополнительно изучен, заверил он. «Ожидается, что с модернизацией нефтеперерабатывающих заводов… у Pertamina появится большая гибкость в переработке различных видов сырой нефти», — добавил Барон.
Материал дополняется.