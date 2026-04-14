Раис Татарстана в Каире встретился с президентом и премьер-министром Египта

Раис Татарстана Рустам Минниханов совершает рабочую поездку в Египет. В ходе своего визита он провел встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Египетский лидер тепло отозвался о президенте России и выразил признательность за налаженные дружеские отношения с Татарстаном.
Ас-Сиси поздравил Казань с присвоением статуса культурной столицы исламского мира на 2026 год и выразил намерение развивать межкультурное взаимодействие. Он также подчеркнул готовность к расширению сотрудничества в таких областях, как промышленность, сельское хозяйство, образование и туризм. Президент Египта особо отметил значимость вклада Татарстана в укрепление связей России с исламским миром.
В ответ Минниханов заявил, что Татарстан высоко ценит сотрудничество с партнерами РФ в исламских странах. Он привел в пример рост товарооборота между Татарстаном и Египтом, который за пять лет увеличился более чем в 8,5 раза, достигнув 230 миллионов долларов по итогам прошлого года. Минниханов указал на потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества, в частности, в агропромышленном комплексе, автомобилестроении, здравоохранении и IT. Татарстан также готов поделиться опытом в области цифровизации и развития особых экономических зон.
Особое внимание было уделено гуманитарному сотрудничеству. Минниханов отметил работу филиала Казанского федерального университета в Каире. Он поблагодарил египетскую сторону за поддержку образовательных инициатив. Руководитель Татарстана также рассказал о деятельности организации стратегического видения «Россия — Исламский мир», отметив активное участие Египта в ее работе.
Предшествующая встреча Минниханова с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати также посвящена обсуждению давних дружественных связей между РФ и Египтом, которые насчитывают 80 лет. Абдельати выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с российскими регионами, подчеркнув, что компании из Татарстана могут воспользоваться преимуществами специализированных торговых зон.
Сегодня Раис Татарстана встретился с Председателем правительства Египта Мустафой Мадбули.
Минниханов упомянул свою недавнюю плодотворную беседу с Президентом Египта, подчеркнув, что РФ выступает стабильным партнером для Египта, особенно в вопросах обеспечения продовольственной безопасности.
Со своей стороны, египетский премьер-министр отметил, что проведенная Миннихановым встреча с египетским лидером подтверждает дружественные связи между странами.
Также Мадбули поздравил Казань с получением статуса культурной столицы исламского мира и заявил о готовности Египта к сотрудничеству с Татарстаном в области сохранения культурного наследия. Мустафа Мадбули выразил надежду на успешное проведение форума «KazanForum».
Кроме того, премьер-министр Египта выразил ожидание скорого запуска российской индустриальной зоны в Египте и подчеркнул готовность опираться на опыт промышленных предприятий Татарстана.
Рустам Минниханов, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что Татарстан, являясь одним из наиболее активно развивающихся регионов России, играет значимую роль в отношениях страны с исламским миром и придает российско-египетскому сотрудничеству дополнительную практическую динамику. Он отметил существенный рост товарооборота между Татарстаном и Египтом, видя потенциал для его дальнейшего увеличения.
Раис республики также поделился впечатлениями от визита в Каир, отметив масштабные изменения, произошедшие в Египте за последние годы. Особое внимание он уделил строительству новой административной столицы, назвав ее воплощением стратегического подхода к развитию страны, внедрения современных технологий и создания новых центров экономического роста.
Далее Минниханов представил экономический и промышленный потенциал Татарстана, указав на отрасли, которые могут представлять взаимный интерес для египетских партнеров. Он подчеркнул открытость республики к инвестициям и инновациям, а также активное развитие партнерского финансирования и индустрии халяль.
В заключение встречи была достигнута договоренность об определении ответственных ведомств для кураторства совместных проектов — ими станут министерства промышленности Египта и Татарстана.