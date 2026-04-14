Стало известно о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Елец

По данным «Осторожно, новости», повреждения в результате атаки получили несколько домов в Ельце — в них выбило стекла и рамы. В доме на улице Черокманова также выбило дверь в подъезд. Для тех людей, кто пока не может вернуться в свои квартиры, организовали пункт временного размещения на базе школы, сообщил мэр города Вячеслав Жабин.