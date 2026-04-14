Израиль прокомментировал отказ Рима продлять соглашение о безопасности

Израиль не увидел вреда в решении Италии о приостановке автоматического продления соглашения двух стран по безопасности, сообщает N12 со ссылкой на израильский МИД.

Источник: РБК

Израиль не увидел вреда в решении Италии о приостановке автоматического продления соглашения двух стран по безопасности, сообщает N12 со ссылкой на израильский МИД.

«У нас нет соглашения о безопасности с Италией. У нас есть меморандум о взаимопонимании, заключенный много лет назад, который так и не получил реального содержания», — заявили в ведомстве, указав, что недружественный шаг итальянских властей «не нанесет вреда безопасности Израиля».

Заявление Израиля прозвучало в ответ на слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая объявила об отказе продлять соглашение «ввиду сложившейся ситуации», о чем итальянский министр обороны уведомил Израиль накануне.

29 марта МИД Италии вызвал посла Израиля в стране после отказа пропустить латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу в храм Гроба Господня. Он намеревался провести службу в праздник Входа Господня в Иерусалим, который отмечается за неделю до Пасхи.

