Израиль прокомментировал отказ Рима продлять соглашение о безопасности

«У нас нет соглашения о безопасности с Италией. У нас есть меморандум о взаимопонимании, заключенный много лет назад, который так и не получил реального содержания», — заявили в ведомстве, указав, что недружественный шаг итальянских властей «не нанесет вреда безопасности Израиля».
Заявление Израиля прозвучало в ответ на слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая объявила об отказе продлять соглашение «ввиду сложившейся ситуации», о чем итальянский министр обороны уведомил Израиль накануне.
29 марта МИД Италии вызвал посла Израиля в стране после отказа пропустить латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу в храм Гроба Господня. Он намеревался провести службу в праздник Входа Господня в Иерусалим, который отмечается за неделю до Пасхи.
