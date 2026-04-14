Артура Смольянинова заочно приговорили к 8 годам колонии

Актера признали виновным в распространении фейков о российской армии. Уголовное дело против Смольянинова завели в январе 2023 года после интервью западному изданию, в том же месяце его признали иностранным агентом.

Источник: РБК

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Артура Смольянинова (признан Минюстом иноагентом) к восьми годам колонии общего режима, сообщила РБК его адвокат Алена Савельева. Актера признали виновным по п. «б», «д» ч. 2 ст 207.3 Уголовного кодекса (распространение фейков о российской армии).

Защита Смольянинова намерена обжаловать его заочный приговор в апелляционной инстанции, уточнила Савельева.

В ходе прений сторон обвинение просило заочно приговорить актера к девяти годам и десяти месяцам колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении Смольянинова просил возбудить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По данным пресс-службы ведомства, поводом стало интервью актера «одному из западных изданий», позже выяснилось, что речь шла о «Новой газете Европа» (признана в России нежелательной организацией).

Защита Смольянинова утверждала, что в его действиях отсутствует состав вменяемого ему преступления, а также не было установлено, кто еще присутствовал при интервью.

В январе 2023 года против актера возбудили уголовное дело, в том же месяце Минюст признал его иноагентом. В октябре 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Смольянинова, в феврале 2026 года его объявили в международный розыск.

Актер покинул Россию в 2022 году. В 2024 году следствие обратилось к правоохранительным органам Латвии с просьбой о содействии в его выдаче, но получило отказ.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.