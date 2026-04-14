Артура Смольянинова заочно приговорили к 8 годам колонии

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Артура Смольянинова (признан Минюстом иноагентом) к восьми годам колонии общего режима, сообщила РБК его адвокат Алена Савельева. Актера признали виновным по п. «б», «д» ч. 2 ст 207.3 Уголовного кодекса (распространение фейков о российской армии).
Защита Смольянинова намерена обжаловать его заочный приговор в апелляционной инстанции, уточнила Савельева.
В ходе прений сторон обвинение просило заочно приговорить актера к девяти годам и десяти месяцам колонии общего режима.
Уголовное дело в отношении Смольянинова просил возбудить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По данным пресс-службы ведомства, поводом стало интервью актера «одному из западных изданий», позже выяснилось, что речь шла о «Новой газете Европа» (признана в России нежелательной организацией).
Защита Смольянинова утверждала, что в его действиях отсутствует состав вменяемого ему преступления, а также не было установлено, кто еще присутствовал при интервью.
В январе 2023 года против актера возбудили уголовное дело, в том же месяце Минюст признал его иноагентом. В октябре 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Смольянинова, в феврале 2026 года его объявили в международный розыск.
Актер покинул Россию в 2022 году. В 2024 году следствие обратилось к правоохранительным органам Латвии с просьбой о содействии в его выдаче, но получило отказ.
