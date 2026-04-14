Зеленский призвал вернуться уехавших украинцев для ротации на фронте

После начала военной операции в 2022 году на Украине призывали мужчин от 27 до 60 лет. В 2024 году возраст для мобилизации был снижен до 25 лет. Эта мера позволила закрыть операционные пробелы, и последующее понижение мобилизационного возраста пока не планируется, заявил замруководителя офиса президента Павел Палиса.