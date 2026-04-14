Мужчины мобилизационного возраста, покинувшие Украину, должны вернуться в страну, чтобы можно было провести ротацию военных, заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Он отметил, что многие украинцы мобилизационного возраста покинули страну незаконно. «И уехали временно, но оказалось, что на годы», — добавил Зеленский и отметил, что их возвращением должны заниматься как украинские, так и немецкие службы.
«Наши вооруженные силы хотели бы, чтобы они вернулись, это вопрос справедливости. У нас воины на фронте, им нужны ротации», — сообщил украинский глава.
По его словам, эту ответственность должен нести каждый гражданин Украины возраста мобилизации, у которого есть силы воевать, а также «конституционный долг» перед страной.
После начала военной операции в 2022 году на Украине призывали мужчин от 27 до 60 лет. В 2024 году возраст для мобилизации был снижен до 25 лет. Эта мера позволила закрыть операционные пробелы, и последующее понижение мобилизационного возраста пока не планируется, заявил замруководителя офиса президента Павел Палиса.
Граждане Украины неоднократно жаловались на агрессивные действия территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). С каждым годом число жалоб растет: с 18 в 2022 году до 6127 в 2025-м.
