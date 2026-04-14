Россия ограничила вывоз гелия за пределы ЕАЭС до конца 2027 года

Правительство России установило временный разрешительный порядок экспорта гелия за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до конца 2027 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.
Вывоз гелия будет возможен по решению председателя правительства, первого вице-премьера или курирующего вице-премьера. Основанием для этого будет предложение Минпромторга.
Отмечается, что решение направлено на сохранение стабильного обеспечения потребностей внутреннего рынка в гелии, используемом в том числе для производства оптоволоконной продукции.
Поставки гелия затронула напряженность на Ближнем Востоке. Катар после атак Ирана прекратил поставки необходимого для работы МРТ гелия.
