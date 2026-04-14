Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия ограничила вывоз гелия за пределы ЕАЭС до конца 2027 года

Источник: РБК

Правительство России установило временный разрешительный порядок экспорта гелия за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до конца 2027 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Вывоз гелия будет возможен по решению председателя правительства, первого вице-премьера или курирующего вице-премьера. Основанием для этого будет предложение Минпромторга.

Отмечается, что решение направлено на сохранение стабильного обеспечения потребностей внутреннего рынка в гелии, используемом в том числе для производства оптоволоконной продукции.

Поставки гелия затронула напряженность на Ближнем Востоке. Катар после атак Ирана прекратил поставки необходимого для работы МРТ гелия.

Аналогичным образом военная операция США и Израиля против Ирана затронула нефтегазовую сферу. 2 апреля правительство России распространило временные ограничения на экспорт бензина на производителей нефтепродуктов до 31 июля, в том числе из-за конфликта на Ближнем Востоке.

