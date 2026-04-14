РКН сообщил, что не планирует ограничивать доступ к играм Electronic Arts

Роскомнадзор не получал решения об ограничении доступа к видеоиграм американской компании Electronic Arts (EA), сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.
«Решений уполномоченных органов либо судов в отношении ограничения доступа к указанным играм в Роскомнадзор не поступало», — говорится в сообщении.
EA является издателем таких видеоигровых серий, как Sims, FIFA и Battlefield. Накануне московский суд оштрафовал на 2 млн руб. Electronic Arts, австралийского разработчика программного обеспечения Atlassian Pty Ltd и американского разработчика сервиса по управлению проектами и совместной работой Asana Inc. за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных.
В начале апреля РКН также опроверг информацию о блокировке доступа к Minecraft. Ранее столичный департамент образования и науки предупредил, что мошенники устанавливают контакт с детьми через внутренний чат в игре.
В декабре Роскомнадзор заблокировал доступ к игровой платформе Roblox. Ведомство обосновало меры недостаточной модерацией сервиса.
