РКН сообщил, что не планирует ограничивать доступ к играм Electronic Arts

Роскомнадзор не получал решения об ограничении доступа к видеоиграм американской компании Electronic Arts (EA), сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

Роскомнадзор не получал решения об ограничении доступа к видеоиграм американской компании Electronic Arts (EA), сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

«Решений уполномоченных органов либо судов в отношении ограничения доступа к указанным играм в Роскомнадзор не поступало», — говорится в сообщении.

EA является издателем таких видеоигровых серий, как Sims, FIFA и Battlefield. Накануне московский суд оштрафовал на 2 млн руб. Electronic Arts, австралийского разработчика программного обеспечения Atlassian Pty Ltd и американского разработчика сервиса по управлению проектами и совместной работой Asana Inc. за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных.

В начале апреля РКН также опроверг информацию о блокировке доступа к Minecraft. Ранее столичный департамент образования и науки предупредил, что мошенники устанавливают контакт с детьми через внутренний чат в игре.

В декабре Роскомнадзор заблокировал доступ к игровой платформе Roblox. Ведомство обосновало меры недостаточной модерацией сервиса.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.